«الضرائب»: 227 مأمورية لتيسير تقديم الإقرارات إلكترونيًا
السبت 13/فبراير/2021 - 11:21 ص
راندا التونيطباعة
قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تقدم كل الدعم والتيسير للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، مؤكدًا أن قطاع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للحاسب الآلي يبذلان كل الجهد من أجل تقديم الدعم الفني للممولين من أجل إنجاح موسم الإقرارات الضريبية، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمناطق الضريبية والمأموريات بكامل طاقتها اعتبارًا من 1 مارس القادم حتى السادسة مساء.
وأوضح عبدالقادر أنه تم صدور قرار رقم (53 ) لسنة 2021 بخصوص إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية، واستحداث مكتب إرشاد ضريبي متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة، لافتًا إلى أن هذه المكاتب تختص بتلقى الإقرارات وخدمة وإرشاد الممولين بكافة الأمور الضريبية، وكذلك تحصيل المستحقات الضريبية عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني، وتعليمات المصلحة المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والرد عليها، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين من خلال مكاتب الإرشاد المتميزة فتح ملفاتهم واستخراج بطاقاتهم الضريبية بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من أعمال.
وأشار إلى أن هذه المكاتب هي مكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالقاهرة (الأوبرا)، ومكتب اتحاد الصناعات، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بشبرا الخيمة، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالإسكندرية، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالغربية، ومكتب بالغرفة التجارية بالشرقية، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية دمياط، بالغرفة التجارية بالجيزة، بنادى الصيد، المتميز بالغرفة التجارية بالدقهلية، المتميز بالغرفة التجارية بالقليوبية، المتميز بالغرفة التجارية بالسويس، بالغرفة التجارية بكفرالشيخ، بالغرفة التجارية ببورسعيد، المتميز بالغرفة التجارية ببورسعيد، بالغرفة التجارية ببني سويف، المتميز بالغرفة التجارية بأسيوط، المتميز بالغرفة التجارية بسوهاج.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تيسيرًا على الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية، تم تجهيز منافذ الخزانة العامة بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، لتلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتقديم خدمة الإرشاد للممولين بكافة الأمور الضريبية خلال موسم الإقرار الضريبي، مضيفًا أنه تم فتح أبواب مراكز التدريب الضريبية (دخل، قيمة مضافة) لمساعدة الممولين لتقديم الإقرار الضريبى المميكن.
وأوضح أن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال تواجد فرق للدعم الفني، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، خاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وكذلك من خلال 29 فرعا للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «[email protected]»، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.
وأوضح عبدالقادر أنه تم صدور قرار رقم (53 ) لسنة 2021 بخصوص إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية، واستحداث مكتب إرشاد ضريبي متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة، لافتًا إلى أن هذه المكاتب تختص بتلقى الإقرارات وخدمة وإرشاد الممولين بكافة الأمور الضريبية، وكذلك تحصيل المستحقات الضريبية عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني، وتعليمات المصلحة المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والرد عليها، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين من خلال مكاتب الإرشاد المتميزة فتح ملفاتهم واستخراج بطاقاتهم الضريبية بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من أعمال.
وأشار إلى أن هذه المكاتب هي مكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالقاهرة (الأوبرا)، ومكتب اتحاد الصناعات، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بشبرا الخيمة، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالإسكندرية، ومكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بالغربية، ومكتب بالغرفة التجارية بالشرقية، ومكتب الإرشاد الضريبي المتميز بالغرفة التجارية دمياط، بالغرفة التجارية بالجيزة، بنادى الصيد، المتميز بالغرفة التجارية بالدقهلية، المتميز بالغرفة التجارية بالقليوبية، المتميز بالغرفة التجارية بالسويس، بالغرفة التجارية بكفرالشيخ، بالغرفة التجارية ببورسعيد، المتميز بالغرفة التجارية ببورسعيد، بالغرفة التجارية ببني سويف، المتميز بالغرفة التجارية بأسيوط، المتميز بالغرفة التجارية بسوهاج.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تيسيرًا على الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية، تم تجهيز منافذ الخزانة العامة بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، لتلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتقديم خدمة الإرشاد للممولين بكافة الأمور الضريبية خلال موسم الإقرار الضريبي، مضيفًا أنه تم فتح أبواب مراكز التدريب الضريبية (دخل، قيمة مضافة) لمساعدة الممولين لتقديم الإقرار الضريبى المميكن.
وأوضح أن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال تواجد فرق للدعم الفني، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، خاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وكذلك من خلال 29 فرعا للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «[email protected]»، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.