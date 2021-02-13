إزالة إشغالات بائعي الملابس المستعملة بمحيط محطة القطارات ببورسعيد

شن حي الشرق بالتعاون مع شرطة المرافق بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة، اليوم السبت، لإزالة إشغالات بائعي الملابس المستعملة بمحيط محطة القطارات.وأشار العميد نعمان على نعمان، رئيس الحي، إلى أن حملة مشتركة من إدارة الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق أزالت إشغالات الباعة الجائلين وفروشات الملابس المستعملة بمحيط السكة الحديد، وذلك لما تسببه من تعطيل الحركة المرورية، وتشويه المظهر الجمالي للمنطقة، واستجابة لشكاوى المواطنين.وأكد على أن الحملة أسفرت عن القضاء على جميع الباعة الجائلين وبائعي الملابس المستعملة، وجاري العمل على توسعة الشارع أمام المارة والسيارات، وذلك بمعاونة العاملين بإدارة الإشغالات بالحي.