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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة»: نجاح حملة «الملس والتطهير» لشبكات الصرف الصحي

السبت 13/فبراير/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، نجاح الخطة الموضوعة لانطلاق أكبر حملة موسعة تطهير لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتي شملت جميع المناطق الساخنة، للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات في غرف التفتيش.

وأضاف عصمت، أن حملة "الملس والتطهير" شملت المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية بالأحياء، من خلال الدفع بفرق تطهير مدعومة بسيارات النافوري، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، ومُخلَّفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس، مضيفا أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتى المساء، وأنها في سباق مع الزمن حتى يتم الانتهاء تماما من جميع أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمدن القناة.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المواطنين، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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