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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات وانفجارات في أفغانستان ومقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحًا

السبت 13/فبراير/2021 - 11:10 ص
اشتباكات وانفجارات
اشتباكات وانفجارات في أفغانستان
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قال مسئولون إن أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينهم قائد، لقوا حتفهم وأصيب سبعة بجروح خطيرة في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد، اليوم السبت، كما أصيب ثلاثة مدنيين في الشرق.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسئوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسئولين حكوميين وقضاة وصحفيين ونشطاء.

ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت في قطر بوساطة أمريكية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية.

ويقوم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة اتفاق إرساء السلام الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد ترامب مع طالبان في فبراير 2020.

ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من مايو.

وقال متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي، اليوم السبت، إن انفجارا نجم عن عربة همفي محملة بالمتفجرات استهدف موقعا للشرطة، مما أدى إلى إصابة سبعة من أفرادها.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن "18 إرهابيا من طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون" في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار، مساء أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن انفجارا استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي، مما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة بينهم القائد.

وأدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة ثلاثة مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.

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