تجديد حبس سيدة تركت طفلها الرضيع أمام عيادة طبيب بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس سيدة تركت طفلها الرضيع أمام عيادة طبيب بالمرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وأقرت المتهمة بأنها والدة الطفل الرضيع وحملت به سفاحا، وقررت التخلص من مسئوليته بتركه أمام العيادة حتى يتولى رعايته الطبيب.عثر أهالى منطقة المرج على طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، ولم يتعرف عليه أحد من سكان المنطقة أو المترددين على العيادة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من طبيب، يُفيد عثور أهالى المنطقة على طفل رضيع والحبل السري مربوط أمام العيادة الخاصة به بدائرة القسم، ولم يتعرف عليه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.