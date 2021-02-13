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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

السبت 13/فبراير/2021 - 10:57 ص
وجبات معلبة
وجبات معلبة
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء تعميم نظام الوجبات المعلبة المقدمة لطلاب المدينة الجامعية وفقا لبروتوكول التعاون المبرم مع جمعية أمان الاستهلاكية التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف الجمال، أن نظام الوجبات المعلبة يأتي ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى تشديد الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة مع عودة كافة  الطلاب إلى المدينة الجامعية والمقرر لها ‪الخميس القادم‬ ‪18 فبراير‬ الجاري.

ومن جهته، أوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن بروتوكول التعاون تم إبرامه فى وقت سابق بتوقيع من رئيس جامعة أسيوط واللواء أسامة مصيلحي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة جمعية أمان الاستهلاكية، وهو ما تم فى إطاره عقد اجتماع بحضور العميد محمد الشرقاوي، مندوب الجمعية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لوضع الخطوط العريضة لتعميم تقديم الوجبات المعلبة والذي تم تطبيقه بشكل جزئي وتجريبي خلال الشهر الماضي.

وأضاف غريب، أن التعاون الثنائي بين الجامعة والجمعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، والتي تتضمن قيام جمعية أمان الاستهلاكية والتابعة لوزارة الداخلية بإحلال كافة أدوات الطهي المستخدمة فى مطاعم المدينة والتى يلزم تغيرها، مع تولي الجمعية كذلك بتوفير مقننات الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب وذلك وفق قواعد وشروط قطاع المدينة الجامعية، مع تولي الجمعية أيضا تغليف وتعبئة الوجبات المجهزة داخل مطاعم المدينة الجامعية والتي يتولى الكوادر المدربة من أفراد الجمعية على توزيعها وتقديمها على الطلبة والطالبات المقيمين بالمدينة.

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