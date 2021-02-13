السيادة السوداني يشبه ممارسات إثيوبيا في الفشقة بالاستيطان الإسرائيلي

شبه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، الممارسات والتعديات الإثيوبية على الأراضي السودانية في الفشقة بالاستيطان الإسرائيلي.وأضاف الكباشي: "إن ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود"، مشددا على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي، وفقًا لما نقل موقع "سودان تربيون".وأكد الكباشى: أن السودان استعاد نسبة كبيرة بلغت 90% من أراضيه، وأشار إلى أنه تبقت فقط حوالي 3 نقاط قال إن السودان يأمل أن تحل بالتفاوض، وألا يضطر لنزعها بالحرب في سبيل استعادة الأراضي.وأضاف: "هذه المناطق تظل في النهاية أراضي سودانية مغتصبة واجب القوات السودانية أن تستردها وتحمي الحدود والأرض الموطن".