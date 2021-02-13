اعترافات المتهمين بقتل موظف أثناء سرقته بالإكراه في المرج

أمرت نيابة الخانكة بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل موظف بسلاح أبيض أثناء سرقته بالإكراه بمنطقة القلج بالمرج.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "إسلام.م، ناجى.ع" عاطلين، قاموا بالتعدى على المجنى عليه "فايز.م" موظف، بسلاح أبيض بهدف سرقته بالإكراه.وأقر المتهمين بأنهم عرضوا على المجنى عليه توصيله ليلا لمحل سكنه، وعندما استقل معاهم الدراجة النارية قاموا بتهديده بالسلاح الأبيض واستقلوا به نحو الزراعيات لكنه حاول الاستقلال من الدراجة النارية محاولا الاستغاثة فقاموا بطعنه بالسلاح الأبيض وإلقاءه بجانب الزراعات، واستولي منه على هاتفى محمول ومبلغ ٧٠٠ جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لنقطة شرطة القلج تفيد بالعثور على جثة موظف به عدة طعنات، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.