طوكيو تسجل 369 إصابة جديدة بكورونا

ذكر مسئولون بحكومة العاصمة اليابانية طوكيو أنه تم تأكيد 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية، اليوم السبت، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن. إتش. كيه"، اليوم.وكانت حصيلة الإصابات اليومية أقل من 500 لليوم السابع على التوالي.وبلغ إجمالي عدد المصابين في طوكيو منذ بدء الجائحة 106 آلاف و134 شخصًا.وأضاف المسئولون أن 104 أشخاص في حالة خطيرة في العاصمة، بارتفاع شخصين عن أمس.