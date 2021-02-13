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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

100 مدرعة بريطانية تصل إلى لبنان

السبت 13/فبراير/2021 - 11:07 ص
مدرعة بريطانية
مدرعة بريطانية
مروة عنبر
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وصلت اليوم السبت، 100 مدرعة بريطانية إلى لبنان من نوع لاند روفر، بالإضافة إلى طاقم أفراد بريطاني لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على حسابها في "تويتر": "وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة إلى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصًا لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها".

وأضافت الدفاع البريطانية في تغريدة ثانية أن تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف إلى الدفاع عن حدوده مع سوريا.

ولفتت الدفاع البريطانية إلى أن المدرعات من شأنها تعزيز فرص منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا، ووقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود.

ويعيش لبنان على وقع اضطرابات سياسية منذ اندلاع الاحتجاجات فيه على نحو واسع في أكتوبر 2019، التي أدت إلى الإطاحة بحكومة سعد الحريري حينها، ومن بعدها حكومة حسان دياب.

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