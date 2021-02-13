العثور على رضيعة ملقاة بشوارع قرية شباس الملح بكفر الشيخ

تفاجأ أهالي قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بوجود صراخ وبكاء لطفلة متواصل عند مرورهم بجوار نقطة الشرطة الواقعة بالقرية، وعند البحث عن مصدر الصوت وجدوا طفلة رضيعة عمرها يومان ملفوفة ببطانية وملقاة في أحد الشوارع الواقعة بمحيط القسم.وقام الأهالي بإبلاغ الشرطة علي الفور، والتي جاءت وحررت محضرا بالواقعة، وأخذت الرضيعة لتوقيع الكشف الطبي عليها والاطمئنان على صحتها بمستشفى دسوق المركزي، والتي تبين أنها بصحة جيدة للغاية إلا أنها كانت جائعة.وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإيداع الطفلة في دار للأيتام والرضع، وتكثيف التحقيقات في ملابسات الواقعة، فيما تم البدء في تفريغ الكاميرات المتواجدة في محيط المكان لمعرفة ملابسات الواقعة.