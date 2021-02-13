ارتفاع جديد للدولار أمام الليرة التركية في بداية العطلة الأسبوعية

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، مع بداية العطلة الأسبوعية اليوم السبت، ليسجل 7.03 ليرة مرتفعًا من 7.02 ليرة سجلها عند إغلاق التداولات أمس الجمعة.واستقر سعر صرف اليورو عند 8.51 ليرة تركية سجلها مع انتهاء تعاملات الأمس، أما سعر جرام الذهب فقد سجل انخفاضًا بقيمة 5 ليرات ليستقر عند 412 ليرة تركية متراجعًا من 417 ليرة تركية.يذكر أن رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، نفى تخفيض الحكومة التركية لأسعار الفائدة، سواء على المدى الطويل أو خلال الأيام المقبلة.