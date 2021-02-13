بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 4.03 مليون حالة والوفيات 116 ألفًا و507

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 03ر4 مليون حالة، وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس بلغ 116 ألفا و507 حالات، وتعافى من المرض 10 آلاف و655 شخصا من المصابين حتى الآن.وأعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.