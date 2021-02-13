الفلبين تسجل 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل 1960 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة حسبما ذكرت صحيفة فلبين ستار الفلبينية، إلى أنه خلال الفترة نفسها توفى 12 شخصا جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و507 أشخاص.وارتفع عدد إجمالي الإصابات الفلبين منذ بدء الجائحة إلى 547 ألفا و255 شخصا، من بينهم 34 ألفا و967 حالة نشطة.وتعافى منذ بدء الجائحة 500 ألف و781 شخصا من الفيروس، بعد شفاء 133 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.