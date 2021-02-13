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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسجل 5 آلاف و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 10:44 ص
كورونا
كورونا
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سجلت أوكرانيا 5 آلاف و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في أوكرانيا إلى أكثر من مليون و200 ألف حالة.

وذكرت صحيفة كييف بوست الأوكرانية، اليوم السبت، أنه خلال الفترة نفسها تعافى 6 آلاف و144 مريضًا من الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى أكثر من 1.1 مليون شخص، بينما توفى 111 آخرين، ليصل الإجمالي إلى 24285 شخصًا منذ أن ضرب الوباء أوكرانيا ويوجد حاليًا 131 ألفا و465 حالة نشطة في أوكرانيا.

وأجرت المعامل الأوكرانية 25 ألفا و59 تحليلا للكشف عن الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تم إجراء أكثر من 5ر6 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

ويعتقد وزير الصحة، ماكسيم ستيبانوف، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قد انخفض بفضل قيود الحجر الصحي المشددة.

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