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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بفرخة وكيس رز.. «زينب» توزع 3150 وجبة على المحتاجين بالوادي الجديد (صور)

السبت 13/فبراير/2021 - 10:43 ص
زينب توزع وجبات للمحتاجين
زينب توزع وجبات للمحتاجين
محمد مهدي
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أكدت زينب مرزوق صاحبة فكرة مطبخ الخير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أنها بدأت الفكرة بفرخة وكيس أرز من منزلها وتم توزيع 4 وجبات على الفقراء والمحتاجين والآرامل والأيتام في شعر رمضان تحت شعار "فطر صائم" حيث لفتت انتباه وأنظار أهل منطقتها بهذا العمل الخيري الذي نال أعجاب الجميع.

حيث شارك الجيران وبعض أصدقائها بجمع مواد غذائية لمطبخ الخير وطهيها وتوزيعها على المحتاجين والأرامل والأيتام بصفة مستمرة بمساعدة الجميع في أعمال الخير ليتم توزيعها أسبوعية بصفة دائمة.

وأضافت صاحبة مطبخ الخير أنه تم توزيع 3150 وجبة في شهر رمضان بعد أن تم ذبح 3 عجول من أهل الخير وتوزيع 300 شنطة بها مواد غذائية على الفقراء والمحتاجين، وفي عيد الأضحي ووقفة عرفات تم توزيع 615 وجبة لحم بلدي وفراخ من هذا المطبخ الصغير بعد إستلامي شعلة وفرن وبعض الأواني المنزلية لمطبخ الخير وتم تطوع فريق كبير لمساعدة زينب في أعمال الخير.

وأوضحت زينب أن المطبخ غير مقتصر على خروج الطعام في رمضان فقط وإنما هو مستمر بخروج 100 وجبة أسبوعية، وبدأنا من الآن الاستعدادات الكاملة بمرافقة الفريق التطوعي لشهر رمضان لتوزيع أكبر عدد من الوجبات اليومية للصائمين، كما سيتم الاستعداد لعمل كراتين بسكوت وبيتيفور لتوزيعها حال قرب عيد الفطر المبارك لغير القادرين على الشراء لتزيد الفرحة في أعينهم ويهنئوا ويفرحوة بالعيد المبارك.

وأشارت صاحبة المطبخ أنها تم انضمامها في مطبخ سواعد الإطعام عبر جروب بموقع التواصل الاجتماعي حيث تم مناقشة توسيع دائرة التوزيع لتصل إلي أكبر عدد ممكن من إطعام المحتاجين والأرامل والأيتام بالمحافظة هذا العام.
وجبات للمحتاجين
وجبات للمحتاجين
زينب
وجبات للمحتاجين
وجبات للمحتاجين
زينب

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