إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2.7 مليون والوفيات 93 ألفا و45

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 7ر2 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 93 ألفا و45 حتى الآن.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.