رحل فجر اليوم.. لماذا لم يكتب محمد حافظ رجب روايات؟

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، القاص الكبير محمد حافظ رجب، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.ولد الكاتب محمد حافظ رجب بمدينة الإسكندرية بحي الباب الجديد في 6 مايو لعام 1935، ورحل تاركًا إرثًا كبيرًا من الأعمال الإبداعية، فقد صدرت له عدة مجموعات قصصية أولاها "غرباء" عام 1968 وآخرها "عشق كوب عصير الجوافة" التي فازت بجائزة النشر الإقليمية منذ عدة سنوات، مرورا بـ"الكرة ورأس الرجل"، "مخلوقات براد الشاي المغلي"، "حماصة وقهقهات"، "الحمير الذكية"، "اشتعال الرأس الميت"، "طارق ليل الظلمات"، "مقاطع من جولة ميم المملة"، و"رقصات مرحة لبغال البلدية".اختار محمد حافظ رجب القصة القصيرة دون غيرها من ألوان الكتابة، إذ كان يرى أنها كانت الأكثر انتشارًا ورواجًا وأسهل للقارئ، وهذا ما أكده في حوار له بجريدة "القاهرة" بعددها الصادر بتاريخ 9 مايو 2006، وردا على سؤال "ألم تفكر في كتابة رواية؟"؛ أكد أنه حاول ولكن تلك المحاولة انتهت إلى قصة قصيرة.جدير بالذكر أن محمد حافظ رجب يعتبر من أهم رواد التجديد في القصة العربية القصيرة، وكانت دائرة المعارف البريطانية قد وصفته بأنه كاتب أسهم في إدخال شكل جديد للقصة القصيرة في مصر.