تشكيل لجنة من «الآثار» لمعاينة موقع واقعة التنقيب بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز أبوصوير الإسماعيلية، برئاسة المستشار كريم عبدالعزيز رئيس النيابة، بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الموقع محل واقعة إحباط محاولة التنقيب خلسة عن الآثار بقرية الواصفية.تمكّنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوصوير من إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بقرية الواصفية بنطاق مركز أبوصوير الإسماعيلية.كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات لمركز شرطة أبوصوير، يؤكد ضبط كميات من التشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر بموقع بقرية الواصفية.بانتقال قوات الأمن بمركز شرطة أبوصوير، تبين وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بقرية الواصفية.وبالمعاينة المبدئية، تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف المتر وعمق 4 أمتار ونصف المتر، وبها سرداب بالإضافة إلى وجود بعض آثار الهدم والحفر.