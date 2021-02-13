تشكيل لجنة من «الآثار» لمعاينة موقع واقعة التنقيب بالإسماعيلية

تشكيل لجنة من «الآثار» لمعاينة موقع واقعة التنقيب بالإسماعيلية
السبت 13/فبراير/2021 - 10:49 ص
مصطفى ديابطباعة
أمرت نيابة مركز أبوصوير الإسماعيلية، برئاسة المستشار كريم عبدالعزيز رئيس النيابة، بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الموقع محل واقعة إحباط محاولة التنقيب خلسة عن الآثار بقرية الواصفية.
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوصوير من إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بقرية الواصفية بنطاق مركز أبوصوير الإسماعيلية.
كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات لمركز شرطة أبوصوير، يؤكد ضبط كميات من التشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر بموقع بقرية الواصفية.
بانتقال قوات الأمن بمركز شرطة أبوصوير، تبين وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بقرية الواصفية.
وبالمعاينة المبدئية، تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف المتر وعمق 4 أمتار ونصف المتر، وبها سرداب بالإضافة إلى وجود بعض آثار الهدم والحفر.
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوصوير من إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بقرية الواصفية بنطاق مركز أبوصوير الإسماعيلية.
كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات لمركز شرطة أبوصوير، يؤكد ضبط كميات من التشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر بموقع بقرية الواصفية.
بانتقال قوات الأمن بمركز شرطة أبوصوير، تبين وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بقرية الواصفية.
وبالمعاينة المبدئية، تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف المتر وعمق 4 أمتار ونصف المتر، وبها سرداب بالإضافة إلى وجود بعض آثار الهدم والحفر.