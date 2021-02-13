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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم بطلى فيلم Love Story فى ممر الشهرة بهوليوود

السبت 13/فبراير/2021 - 10:47 ص
فيلم Love Story
فيلم Love Story
وكالات
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قبل عيد الحب، جرى تكريم الممثلين رايان أونيل وألي ماكجرو اللذين تقاسما بطولة فيلم Love Story (قصة حب) في السبعينيات بحصول كل منهما على نجمة في ممر الشهرة أو ممشى المشاهير في هوليوود.

وقال أونيل (79 عاما) في مراسم أقيمت عبر الإنترنت بسبب قيود جائحة فيروس كورونا التي حالت دون إقامة الحدث شخصيا "من كان يعتقد أنني سأحصل أخيرا على نجمة في ممر الشهرة؟... لذا فهذا أمر جيد للغاية".

ووصفت ماكجرو (81 عاما) التكريم بأنه أمر مذهل حقا.

وقالت "أكاد لا أصدق أنني هنا (نجمة تحمل اسمها) على هذا الممر".

وأصبح فيلم لاف ستوري (قصة حب) ظاهرة ثقافية، وتم ترشيحه لسبع جوائز أوسكار وفاز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية. وجسد واحدة من أشهر المقولات في أفلام السبعينيات: "الحب يعني ألا تضطر أبدا أن تقول إنك آسف".

ويكرم ممر الشهرة في هوليوود الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما والترفيه منذ الستينيات.

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