صندوق النقد الدولي ينهي مراجعة عن بعد لبرنامج قروض مع أوكرانيا

أنهى صندوق النقد الدولي مراجعة عن بعد لبرنامج قروض بقيمة خمسة مليارات دولار مع أوكرانيا، لكن لم يسمح بالشريحة التالية من المساعدات، نظرا لأنه لم يتم الوفاء بالشروط، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.وعقد الصندوق ومقره واشنطن مناقشات مع الحكومة الأوكرانية لأكثر من شهر، حيث طلبت البلاد صرف مبلغ بقيمة 700 مليون دولار، كان مقررا له في الأصل سبتمبر 2020.وتركزت المحادثات على مجالات، بما فيها تعزيز الحوكمة في البنك المركزي وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للرقابة المصرفية وتعزيز نظم مكافحة الفساد، طبقا لما ذكره الصندوق.وقال جويستا ليونجمان، رئيس مكتب الصندوق في أوكرانيا في بيان اليوم السبت"كانت المناقشات بناءة، لكن هناك حاجة لمزيد من التقدم لتعزيز استكمال المراجعة الأولى، بموجب البرنامج".وأضاف "ستتواصل المناقشات".وتريد أوكرانيا الجزء المقبل من مساعدات الصندوق للمساعدة في تخفيف الأضرار التي لحقت باقتصادها جراء أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث تخرج البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة من أحدث إغلاق تم فرضه الشهر الماضي.ويتم وقف صرف الجزء المقبل من المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بتراجع جهود مكافحة الكسب غير المشروع.