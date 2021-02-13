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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: 640 ألف فدان بنجر لإنتاج 1.7 مليون طن سكر

السبت 13/فبراير/2021 - 10:37 ص
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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بدأت شركات بنجر السكر إنتاج السكر المحلي، وتواصل شركة الدلتااستلام المحصول من المزارعين بجداول منظمة لمنع التكدس وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلي وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم الحالي، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي من البنجر أو القصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنتاج السكر من المتوقع زيادته هذا العام، نظرًا لزيادة مساحة البنجر المزروعة بأكثر من 119 ألف فدان، لتصل إلى 640 ألف فدان، سينتج منها 1.7 مليون طن سكر من البنجر بجانب إنتاج السكر من القصب بكميات تصل إلى مليون طن، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة السابقة بين الإنتاج والاستهلاك، في ظل إجراءات ضبط الأسواق التي تتخذها الوزارة.

ومر الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، فجرا، على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالوردية الليلة بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي، حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.

وشدد رئيس شركة الدلتا للسكر على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لكافة العاملين بالمصانع مع الاهتمام بمنظومة السلامة والصحة المهنية، كذلك الاهتمام بكافة العمليات والنظم الخاصة بالحماية المدنية، حيث قام بالتفتيش على خط سير عمليات الإطفاء وكذا طفايات الحريق وعربيات الأطفاء، مؤكدا على الالتزام بكافة معاير الجودة وككل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 20 ألف طن بنجر يوميا، عقب افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، ومن المستهدف الحصول على 2 مليون و300 ألف طن بنجر سكر من المزارعين في الموسم الحالي لإنتاج ما يقرب من 330 ألف طن سكر محلي من البنجر.

وقدم أبواليزيد الشكر لكل العاملين بالشركة بمناسبة بداية إنتاج موسم عام 2021، وأكد على الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من المزارعين واستيعاب كافة الكميات الموردة، كما أكد على تفعيل نظام الباركود فى استلام ووزن وسحب العينات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشرى تحقيقا لمبدأ الشفافية، مشددا على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول طبقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي.

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