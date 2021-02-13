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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 45 قضية تموينية بسوهاج

السبت 13/فبراير/2021 - 10:32 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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وجهت إدارة مباحث تموين سوهاج حملة تموينية مكبرة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط "محمد ع ا ع" 40 سنة صاحب فاترينه ويقيم دائرة مركز جرجا لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم ضبط 46 قطعة باتيه.

كما تم ضبط 9 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و6 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية و7 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و3 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و7 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.

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