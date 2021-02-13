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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البلاد» السعودية: على مجلس الأمن اتخاذ مواقف حازمة ضد ميليشيا الحوثى

السبت 13/فبراير/2021 - 10:31 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أهمية اتخاذ مجلس الأمن مواقف حازمة ضد ميليشيا الحوثي بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت "مسئولية مجلس الأمن" أن الاعتداءات العسكرية الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة ضد الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة من المواطنين والمقيمين تهدد الأمن الإقليمي والسلام الدولي.

وأضافت "البلاد"، أنه يجب على مجلس الأمن التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسئوليته العملية بقرارات رادعة ومحاسبة تلك الميليشيات ورأسها الإيراني المدبر لكل خطط الفوضى والصراع والإرهاب، وهو ما تشدد عليه المملكة وفي نفس الوقت تأكيدها على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة أراضيها وفق القانون الدولي.

من جانبها أوضحت صحيفة (الرياض) تحت عنوان "نظام الدمار الشامل"، أن المملكة التي تبدو أكثر الأطراف الدولية دراية بخطورة النظام الإيراني، حذرت مرارًا من سياسة التهاون مع طهران، وأكدت في كل المنابر الدولية،  رورة المواجهة الحاسمة لهذا النظام وإيقاف تدخلاته في المنطقة، لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي الشامل، مشددة على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على طهران، مع إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، في سبيل منع قيام دولة دمار شامل.

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