«قسد»: تركيا تستهدف خلق بيئة مناسبة لـ«داعش» في سوريا

أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن هجمات تركيا على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان تستهدف زعزعة أمن المنطقة.وأفادت قناة "روناهي" الكردية نقلا عن "قسد"، أن الهجمات التركية تؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لإحياء تنظيم "داعش" الإرهابي وتؤثر على الحرب ضد التنظيم.وأشارت القيادة العامة لقسد إلى أن تهديدات وهجمات تركيا على روج آفا وباشور كردستان تستهدف عموم الشعب الكردي، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وافتعال بيئة مناسبة لإحياء داعش وتقويته، وتؤثر بشكل سلبي في الحرب ضده.يذكر أن القوات التركية رفعت من وتيرة هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وكردستان بشكل عام، حيث بدأت بهجمات في فجر يوم 10 فبراير الحالي، بهدف احتلال منطقة غاري، بحسب قسد التي أشارت في بيان إلى أن تركيا تحاول إحياء داعش وتقويته.كما طالبت قسد التحالف الدولي والقوى الفاعلة بعدم الوقوف صامتين أمام الاحتلال والفوضى التي تخلقها الدولة التركية.وجاء في نص البيان "زادت قوات الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة من هجماتها على مناطق شمال سوريا وروج آفا، وباشور كردستان".وتابع البيان "تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على غرب وجنوب كردستان تستهدف عموم الشعب الكردي، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مما يؤدي إلى افتعال بيئة مناسبة لإحياء تنظيم داعش الإرهابي وتقويته من جديد، كما أنها تؤثر بشكل سلبي في الحرب ضد هذا التنظيم الإرهابي".