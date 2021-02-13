رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعارض اتهامات أوروبية بأن حجبها BBC تقييد لحرية التعبير

السبت 13/فبراير/2021 - 10:19 ص
بي بي سي وورلد نيوز
بي بي سي وورلد نيوز
ا ش ا
طباعة
عارضت الصين اتهامات أوروبية بأن حجبها بث قناة (بي بي سي وورلد نيوز) تقييد لـ "حرية التعبير والوصول إلى المعلومات"، مؤكدة أن القناة البريطانية قوضت المصالح الوطنية للصين والتضامن بين القوميات.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي؛ ردا على بيان الاتحاد بشأن حجب بث قناة (بي بي سي) في الصين، حيث أصدرت دائرة العمل الخارجي الأوروبية بيانا أمس قالت فيه إن قرار السلطات الصينية حجب بث (بي بي سي وورلد نيوز) هو خطوة من جانب الصين لتقييد "حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

وقال المتحدث في تصريح نقلته وسائل إعلام صينية اليوم السبت إن التحقيقات تظهر أن (بي بي سي وورلد نيوز) "انتهكت بشكل خطير اللوائح الصينية الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون وإدارة القنوات الفضائية الخارجية في تقاريرها المتعلقة بالصين، والتي تتعارض مع متطلبات كون التقارير الإخبارية حقيقية وغير متحيزة، وقد قوضت المصالح الوطنية للصين والتضامن بين القوميات".

وأضاف المتحدث أنه "نظرا لفشل القناة في تلبية متطلبات البث في الصين باعتبارها قناة أجنبية، قررت إدارة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية عدم السماح لقناة (بي بي سي وولد نيوز) بمواصلة خدمة البث داخل الأراضي الصينية، ولن تقبل طلب تجديد ترخيص بث القناة للعام الجديد".

وتابع المتحدث أن "الصدق والموضوعية والحياد هي متطلبات أساسية للتقارير الإخبارية وشروط أساسية مهمة لحرية الإعلام"، وأن "المعايير المزدوجة لا تنطبق على مكافحة المعلومات المضللة، ولا يمكن النظر إلى حرية الصحافة في ظل المعايير المزدوجة إلا على أنها حرية المعلومات المضللة".

وأشار المتحدث إلى أن هيئة الإذاعة في هونج كونج، بصفتها محطة إذاعية عامة هناك، قررت هي الأخرى سحب برامج "بي بي سي" ذات الصلة من البث بما يتماشى مع إدارة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية، معتبرا أن الجانب الأوروبي "ليس له الحق في استخدام ذلك كذريعة لإبداء تعليقات غير مسؤولة حول قانون الأمن الوطني لهونج كونج".

موضوعات متعلقة

4 خسائر للأهلي في مشاركته المونديالية رغم التتويج بالبرونزية

طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

الصور

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

رحل فجر اليوم عن 86 عامًا.. لماذا لم يكتب محمد حافظ رجب روايات؟

مدحت صالح يحيى ثالث أمسيات حفلات الأوبرا بعيد الحب

فى اليوم العالمة للإذاعة.. هاجر سعد الدين «صوت بلدنا»

افتتاح معرض «أن تكون حاضرا» للفنان رومانى حافظ.. اليوم