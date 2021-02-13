انتداب المعمل الجنائي في مصرع أب وطفليه بسبب حريق شقة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من التحقيقات مصرع عامل ونجليه، بسبب الحريق.البداية عندما تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحي الـ11 بدائرة القسم.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية وقامت القوات بفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات من الشقق السكنية وتمت السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق مصرع مالك الشقة ونجليه.وتمكنت القوات من إنقاذ زوجة المتوفى ونجله الثالث والذين أصيبا بحروقوا واختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العام.