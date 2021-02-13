رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طرح مناقصة لتنفيذ أعمال النظافة العامة بالقطاع 8 بحدائق أكتوبر

السبت 13/فبراير/2021 - 10:28 ص
أعمال النظافة
أعمال النظافة
علا العلاف
طباعة
خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الشركات المتخصصة بشأن تنفيذ مناقصة لأعمال النظافة العامة والجمع المنزلي بالقطاع الثامن "ب" ويشمل مشروع ابني بيتك "1" ومنطقة الندي ومنطقة ابني بيتك "2" ومنطقة الصفوة أكتوبر بمشروع ابني بيتك "3" ومنطقة الفيروز، وتشمل المناقصة الطرق الرئيسية والفرعية شمال خطوط سوميد بما فى ذلك طريق النايل سات من طريق الواحات حتى طريق الفيوم وطريق مدخل سوق الجملة بمدينة حدائق أكتوبر الجديدة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار اتحاد المقاولين، إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 399 جنيها بمقر الجهاز، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 130 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف أنه تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 7 مارس المقبل بمقر الجهاز وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.

موضوعات متعلقة

السيسى يهنئ «الأهلى»: لن ندخر جهدًا فى دعم الرياضة والشباب المصرى

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الصور

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

رحل فجر اليوم عن 86 عامًا.. لماذا لم يكتب محمد حافظ رجب روايات؟

مدحت صالح يحيى ثالث أمسيات حفلات الأوبرا بعيد الحب

فى اليوم العالمة للإذاعة.. هاجر سعد الدين «صوت بلدنا»

افتتاح معرض «أن تكون حاضرا» للفنان رومانى حافظ.. اليوم