طرح مناقصة لتنفيذ أعمال النظافة العامة بالقطاع 8 بحدائق أكتوبر

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الشركات المتخصصة بشأن تنفيذ مناقصة لأعمال النظافة العامة والجمع المنزلي بالقطاع الثامن "ب" ويشمل مشروع ابني بيتك "1" ومنطقة الندي ومنطقة ابني بيتك "2" ومنطقة الصفوة أكتوبر بمشروع ابني بيتك "3" ومنطقة الفيروز، وتشمل المناقصة الطرق الرئيسية والفرعية شمال خطوط سوميد بما فى ذلك طريق النايل سات من طريق الواحات حتى طريق الفيوم وطريق مدخل سوق الجملة بمدينة حدائق أكتوبر الجديدة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأشار اتحاد المقاولين، إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 399 جنيها بمقر الجهاز، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 130 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف أنه تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 7 مارس المقبل بمقر الجهاز وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.