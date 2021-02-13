غدًا.. ورشة عمل إلكترونيًا بجامعة القناة استعدادًا لمؤتمر شباب الباحثين

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، ورشة العمل الرابعة عشر التي ستقام إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز غدًا الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً، تأتى الورشة فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين "الثامن رؤى مستقبليه.. ما بعد جائحة كورونا" والذي يقام إلكترونيا بالكامل في الفترة من 3 إلى 4 أبريل القادم.تحت رعاية الدكتور أحمد زكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر) وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد - مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.تقام الورشة تحت عنوان إدارة أزمة كوفيد 19 في المؤسسات التعليمية، ويحاضر بها الدكتورة آلاء محمد الدمرداش المدرس المساعد بكلية التمريض جامعة قناة السويس.