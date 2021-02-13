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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استشهاد فلسطيني وقمع قوات الاحتلال.. أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية

السبت 13/فبراير/2021 - 10:09 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح، بعد قيام مستوطن بدهسهم قرب مفرق عين البيضاء بالأغوار الشمالية، وذلك خلال مشاركتهم في مسار بيئي.

وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان في مناطق عدة بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

ولفتت صحف السبت النظر إلى تأكيدات وزير خارجية باراغواي اوكليديس اسيفيدو موقف بلاده الثابت من عملية السلام وحل الدولتين وفقا لقواعد وقرارات القانون الدولي ذات الصلة، ودعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية.

وواصلت تغطيتها لأخبار فيروس كورونا حيث، سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 8 وفيات و665 إصابة جديدة و635 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأولت الصحف اهتمامًا بما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو 2 مليون و379 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين حوالي 108 ملايين و299 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 80 مليونا و495 ألف مريض.

وأخبرت صحف فلسطين عن إعلان سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان أمس، تمسكه بحكومة من 18 وزيراً جميعهم من الاخصائيين وبدون ثلث معطل.

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