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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التوتر على الحدود بين السودان وأثيوبيا يتصدر عناوين الصحف السودانية

السبت 13/فبراير/2021 - 10:07 ص
الحدود بين السودان
الحدود بين السودان وأثيوبيا
وكالات
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أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد عضو المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أن الجيش السوداني لن ينسحب من المناطق المستردة بالفشقة الحدودية مع أثيوبيا، مشيرًا إلى أن أثيوبيا لم تتوقف عن الحشد العسكري بشكل يومي، والاعتداءات على القوات السودانية.

ولفتت الانتباه إلى تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السودان بشكل لافت، حيث سجلت الإصابات أكثر من 27 ألف إصابة، وتعافي أكثر 21 ألفًا، ووفاة 1780 شخصًا.

وركزت صحف الخرطوم على مشاركة البعثة الدبلوماسية للسودان في جنيف في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان، أمس، لمناقشة تداعيات الأزمة في ميانمار حول حقوق الإنسان، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة فيها.

وأخبرت عن تلقي وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وأشارت صحف السودان إلى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، ما أدى إلى إصابة ثمانية شبان بالأعيرة الاسفنجية، والعشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

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