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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال قوي شدته 6.4 درجة يثير الفزع فى باكستان

السبت 13/فبراير/2021 - 10:15 ص
زلزال
زلزال
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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر أجزاء مختلفة من باكستان الليلة الماضية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان حسبما أوردته صحيفة (دون) الباكستانية اليوم السبت أن السكان شعروا بهزات في العاصمة إسلام أباد وأجزاء من أقاليم البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وآزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان.

وأفادت بأن مركز الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا ومركزه طاجيكستان.. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من توقع توابع خفيفة الشدة.

وتسببت الهزات الأرضية في خلق حالة من الذعر بين سكان العاصمة إسلام أباد وروالبندي ولاهور ومظفر أباد ومناطق أخرى حيث هرع الناس إلى مغادرة منازلهم.

ورغم ذلك، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات بأي جزء من البلاد حتى وقت متأخر من الليل.

وأفادت إدارة العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات بأن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث على اتصال بجميع أجهزة الهيئة الإقليمية وتتلقى تحديثات من جميع أنحاء باكستان.

وأضافت أن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية تقوم بتقييم الوضع بعد الزلزال وستبقى المواطنين على اطلاع بأحدث التطورات.

وتواترت أنباء تفيد بأن الزلزال تسبب في شقوق ببعض المنازل في كشمير، وأفاد شاهد بانهيار جدار بالقرب من أمريتسار، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

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