بعد تصدرها التريند.. نادية الجندي تكسر حاجز العمر برشاقتها وإطلالتها

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفه على الدمية الشهيرة " أبلة فاهيتا" في برنامج "الدوبلكس" المذاع عبر قناة ON، مساء أمس، والتي أظهرت فيها نادية الجندي أنها ما زالت تحتفظ بجمالها ورشاقتها وشبابها، وكشفت عن عدد من أسرار حياتها.نادية الجندي وأسرار جمالها ورشاقتهاقالت نادية إنها تمارس الرياضة بشكل دوري مع تناول الطعام الصحي، وهي تتناول كميات كبيرة من الماء خلال اليوم، بالإضافة إلى أنها تبتعد كل البعد عن السكريات والنشويات، وهي لا تدخن حفاظا على صحتها.إطلالتها الشبابية المميزةتفضل دائما الظهور بإطلالات شبابية، حيث تختار الألوان الزاهية والمميزة ودائما ما ترتدي الكوتشي، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون معها.حيث تظهر في الصيف والمناسبات مثل شم النسيم بألوان مبهجة وشبابية، وهذا ما تعودنا عليها طوال مشورها الفني.ونصحبكم مع مجموعة من أجمل إطلالات نادية الجندي الشبابية.