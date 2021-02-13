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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق.. مقتل 21 إرهابيا من داعش في تفجير انتحاري نفذه أحدهم بالخطأ

السبت 13/فبراير/2021 - 09:59 ص
العراق
العراق
أمينة ذكى
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أعلنت قيادة عمليات سامراء بالعراق اليوم السبت، مقتل 21 إرهابيا من عناصر داعش في تفجير انتحاري نفذه أحدهم بالخطأ بسيارة مفخخة وسط تجمع لداعش، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، إن الانتصارات التي حققها العراقيون ضد تنظيم داعش "انتصار للعالم كله ضدَّ الإرهاب".

وقال الوزير العراقي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "العراق حارب دفاعًا عن سيادته وكرامته، ونيابة عن بلدان العالم كافة".

وثمَّن حسين مواقف اليونان الداعمة للعراق في مختلف المجالات، لاسيما "في مجال الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيّة"، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية في بغداد اليوم السبت.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وأثينا، وسُبُل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

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