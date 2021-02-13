وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الهدف الأساسي من برنامج "مشروعك" هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقرى.وأضاف، أنه يسهم في خفض معدلات البطالة والقضاء علي الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2020.ووجه شعراوي القائمين على المشروع بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القرى حتى يستفيد الشباب والمرأة من مزاياه، لافتًا إلى أن برنامج "مشروعك " حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاقه، حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، كما تم تدريب حوالي 1000 موظف من موظفي مشروعك، بالإضافة إلى عمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى المحافظات، مع استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.وأضاف شعراوي، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقرًا لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة، ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.