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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمنى: وفاة متهم أثناء التحقيق معه «أكاذيب إخوانية»

السبت 13/فبراير/2021 - 10:01 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطني عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن المُشار إليه لاتهامه في إحدى القضايا شعر بحالة إعياء، وعلى الفور تم نقله للمستشفى وتوفي وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف، أن ترويج تلك الإشاعات يأتي في إطار المزاعم والأكاذيب التي دأبت جماعة الإخوان الإرهابية والأذرع الإعلامية الموالية لها على ترويجها بهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

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