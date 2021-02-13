وزير خارجية العراق يلتقي رئيس وزراء اليونان لبحث العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في قصر ماكسيموس باليونان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت الوزارة في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية "إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يزور اليونان حاليا، التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر ماكسيموس، لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد وأثينا، وسبل تعزيزها، وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين".وثمن الوزير العراقي مواقف اليونان الداعمة للعراق في مختلف المجالات لاسيما في مجال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن العراقيين حققوا انتصارات متتالية ضد إرهابيي داعش، وأن هذه الانتصارات هي انتصار للعالم كله ضد الإرهاب؛ لأن العراق حارب دفاعا عن سيادته، وكرامته، ونيابة عن بلدان العالم كافة" مقدما باسمه الدعوة لرئيس وزراء اليونان لزيارة العراق.من جانبه، وعد رئيس الوزراء اليوناني بتلبية الدعوة خلال الأشهر القادمة.