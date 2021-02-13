محافظ شمال سيناء: استكمال مشروع تطوير العريش العام الجاري

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استكمال مشروع تطوير العريش هذا العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير هذا المحور، حيث تم الرفع المساحى له تمهيدا لبدأ العمل فى تطويره وتكليف إحدى الجهات المعنية بذلك.ويضم مشروع التطوير 3 محاور، الأول رفع كفاءة طريق الكورنيش من مدخل مدينة العريش وصولا لمبنى المحافظة، والمحور الثانى من شارع الجيش من أمام مديرية الأمن-مسجد النصر- شارع الساحة الشعبية ميدان العتلاوى -شارع أسيوط-للمساعيد، والمحور الثالث الطريق الدائري مع تشغيل المنطقة الحرفية على مسار هذا الطريق الذى سيستوعب ويخدم حركة النقل الثقيل وعبور الشاحنات لميناء العريش.وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه يبدأ العمل حاليا في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التطوير والتي تشمل تطوير المدخل الغربى للمدينة وشارع الفاتح بتكلفة 60 مليون جنيها، حيث يتضمن المشروع تطوير المدخل الغربي للمدينة حتى نادى عثماثون بطول 11 كيلو مترا، على أن يشمل شارع الفاتح 4 حارات لكل اتجاه ورفع كفاءته بالاسفلت ورصف وتشجير الأرصفة والإنارة، ليصبح الواجهة المشرفة لمدينة العريش العاصمة.وأضاف شوشة، أن المرحلة الثالثة من مشروع التطوير تشمل منطقة كورنيش العريش بطول 9 كيلومترات من الحديقة الدولية وحتى مبنى المحافظة القديم، ويشمل المشروع إنشاء كورنيش كامل وممشى سياحي وأعمال إنارة كامل وأماكن انتظار وأماكن أخرى للخدمات بتكلفة تقديرية مبدئية 40 مليون جنيها.وأعلن أن مشروع التطوير يهدف إلى عودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة طرق ومحاور المحافظة "خاصة العريش العاصمة " إلى ما كانت عليه من قبل.ولفت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تطوير 5 ميادين والمحاور التي تربط بينها، والتي شملت أعمال رصف وتركيب الأرصفة والبلدورات والتشجير وإنشاء نافورة وحائط جداري به العديد من اللوحات الفنيه التي تعبر عن تراث سيناء الأصيل وذكرى نصر أكتوبر المجيد، إلى جانب البنية التحتية بميادين السادات (الرفاعي سابقا)، النصر، الشهداء (الساعة)، بنك القاهرة، والكتيبة 103 (ميناء العريش البحري)، بتكلفة 50 مليون جنيه.