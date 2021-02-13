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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا يستقر على رسامة «الصموئيلي» أسقفا عاما لعزبة النخل

السبت 13/فبراير/2021 - 09:46 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس
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استقر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ على رسامة الراهب سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل.

وتنتهي غدًا الأحد المهلة التى منحها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للآباء أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إبداء ملاحظاتهم حول أسماء الأساقفة الجدد المقرر سيامتهم في 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، خطابا لآباء المجمع المقدس لأستطلاع آرائهم في الرهبان المرشحين للتجليس والرسامة يومي 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مارس المقبل رسامات الأساقفة الجدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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