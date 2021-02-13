صيانة كابلات الكهرباء المتضررة من السيول بشمال سيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم الدفع بفريق فني من شركة توزيع الكهرباء بمدينة الحسنة، للقيام بإجراء أعمال الصيانة الطارئة لخطوط التغذية التي انهارت أثر سوء الأحوال الجوية، والتي تسببت في حدوث سيول على منطقتي العوجة والجفجافة بالمركز.وأضاف شوشة، أن الفريق قام بتغيير الكابلات وتصليح الأعطال التي تعرضت لها كابلات الجهد المتوسط داخل مدينة الحسنة بعد إتلافها وتم الانتهاء منها، ويجري حاليا عمليات تمشيط لجميع خطوط الكهرباء التي انهارت نتيجة العوامل الجوية وكذلك تغيير الكابلات المتهالكة، إلى جانب تصليح بعض الأعطال التي تم الإبلاغ عنها عن طريق المواطنين، للمساعدة في توصيل الكهرباء وإطلاق التيار في المنازل والبيوت والمنشآت الحكومية والأسواق وكذلك أعمدة الكهرباء داخل القرى المذكورة وكذلك الشوارع المحيطة من الخارج.وفي ذات السياق، ساعدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في تذليل الصعاب أمام المواطنين، بسبب الأزمات التي تتعرض لها قرى المحافظة، حيث تم الدفع بسيارة نقل مياه سعة 20 م3 للأهالي بقرى الأبطال والنصر والإرسال مركز بئر العبد، لوجود نقص في المياه نتيجة حدوث كسر بخط المياه الواصل إليها.