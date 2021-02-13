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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سرقوا أسياخ الحديد.. تجديد حبس عصابة مواقع البناء بالسلام

السبت 13/فبراير/2021 - 09:45 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 3 عاطلين لسرقتهم كميات من الحديد والأسياخ من داخل موقع تحت الإنشاء 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم (2 عمود إنارة - مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة - كمية من أسياخ حديد التسليح – غطاء بالوعة صرف صحي) وجميعهم مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب (المغافلة).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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