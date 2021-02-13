«فورد» تستدعي 2290 سيارة «لينكولن» معيبة من الصين

قررت شركة "فورد" للسيارات استدعاء 2290 سيارة من السوق الصينية الشهر المقبل؛ لمخاطر تتعلق بالسلامة.وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة لمراقبة الجودة)، في بيان اليوم السبت، أنه من المقرر أن يبدأ الاستدعاء في الأول من مارس المقبل، وسيشمل سيارات من طراز "لينكولن إم.كيه.زد" المستوردة المصنعة بين 11 يونيو 2014 و12 فبراير 2015.وأوضحت الهيئة أنه نظرا لأجزاء معيبة في آلية مقبض الباب، فإن الأبواب المعيبة للسيارات المعنية قد لا تغلق بشكل ملائم أو قد تفتح أثناء تحرك السيارات، ما يزيد من مخاطر إصابة الركاب.ومن المقرر أن يقوم الوكلاء باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا للقضاء على تلك المخاطر.