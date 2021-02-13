126 إصابة بفيروس كورونا في تايلاند

سجلت تايلاند 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 116 حالة إصابة محلية و10 حالات قادمة من الخارج، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و405 حالات ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، طبقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم السبت.ومن بين الحالات المحلية الجديدة، 79 حالة تبين أنها نشطة، وتم العثور عليها في خمسة أقاليم، طبقا لما ذكره المركز المعني بإدارة الوضع المتعلق بفيروس كورونا.وتم فرض حجر صحي على الحالات العشر القادمة من الخارج.ومن بين الأشخاص وعددهم 24 ألفا و405، الذين تبين إصابتهم بالفيروس، 21 ألفا و180 تعافوا، من بينهم 970 شخصا خرجوا من المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية و3145 مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، ومازالت حصيلة الوفيات عند 80 حالة، حسب المركز.