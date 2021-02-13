توزيع 8 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمسنين بالإسماعيلية

أعلنت الدكتورة مها الحفناوي، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، عن وضع الأسر الأولى بالرعاية ودور المسنين ودور رعاية الأيتام، على رأس أولوليات المديرية، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن.وأوضحت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، عن توزيع 8 أطنان لحوم كمرحلة ثانية على الأسر الأولى بالرعاية ودور المسنين ودور رعاية الأيتام بجميع أنحاء المحافظة على مدار 5 أيام، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.وأكدت مها الحفناوي، أنه كان قد تم وصول 10 أطنان من جمعية الأورمان لتوزيعها بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، مشيرة أن المرحلة الأولى كان قد تم توزيعها على الكنائس بإجمالي 2 طن والتي تزامن معها الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط.