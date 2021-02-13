369 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 369 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك يكون إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد وصل إلى 106 آلاف و134 مصابا فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة في العاصمة اليابانية إلى 104 حالات.يشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في طوكيو لم تتخط حاجز الـ500 إصابة لليوم السابع على التوالي.