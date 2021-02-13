سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.وتواصل الإدارة العامة للمرور، رفع حالة الطوارئ على الطرق والمحاور والميادين في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحسبًا لتقلبات الطقس أو سقوط أى أمطار أو ظهور رياح، واستعدادًا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.انتظام حركة السياراتوانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.فيما تمركزت عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتساعد قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.كما عززت الإدارة العامة للمرور، تواجدها فى الشوارع لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.وعيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة؛ لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بنفق سيارات بطريق الواحات، والذي يستلزم غلق كلي لطريق الواحات تحديدًا فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر تجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار، ويتم الغلق ابتداء من الساعة 8 صباح يوم الجمعة الموافق 6112020 لمدة 6 أشهر.وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.