صرف 7.8 مليون جنيه دفعة جديدة من تعويضات المنازل لأهالى رفح

أعلن العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح بشمال سيناء، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 15 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح بقيمة 7 ملايين و845 ألف جنيه.وأكد رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم دفع المبالغ الخاصة بهم على حسابهم في البنك بواقع 523 ألف جنيه لكل مواطن، مطالبًا المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشوف المستحقة للصرف بالتوجه غدًا الأحد للبنك لصرف المستحقات.وحذر رئيس مركز ومدينة رفح المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء، وعدم التعامل بالتوكيلات، حيث سيتم التعامل المباشر مع المواطن المستحق للتعويض دون وسطاء.بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بسرعة استكمال صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.