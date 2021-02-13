بإجراءات وقائية.. المدن الجامعية بالإسكندرية تستقبل الطلاب الأربعاء

أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن الانتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١٢١٧.وأكد « جابر» على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية اللازمة بجميع مبانى المدن الجامعية، التى سيتم الالتزام بها لمواجهة عدوى فيروس كورونا ومنها:- توجه الطالب أو الطالبة مباشرة لغرفته التي كان مقيم بها قبل مغادرته بدون أي اجراءات للتسكين.- منع الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامات الطبية.- تجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن.- الالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي - ارتداء الكمامة - استعمال المطهرات - غسل الأيدي بصفة مستمرة).- التعاون مع أجهزة الإشراف والأمن للاطمئنان على سلامة الطلاب بصفة دورية.