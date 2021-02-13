واشنطن: لا نثق بـ«خبث الحوثيين» وأولويتنا إنهاء الحرب في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تضع ثقتها بقيادة الحوثيين، إلا أنها تسعى لإنهاء الحرب في اليمن.وحول سبب وثوق الإدارة الأمريكية بعودة الحوثيين للتفاوض، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "لا أعتقد أننا نضع ثقتنا في قيادة الحوثيين، الأمر بعيدا عن ذلك في الواقع".وتابع: "مع استمرار استفزازات الحوثيين وهجماتهم، بما في ذلك الهجمات على شركائنا في المنطقة، سنستمر في زيادة الضغط عليهم"، مؤكدا التزام واشنطن بالتصدي لسلوك الحوثيين "الخبيث".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ليس الأمر أننا نضع إيماننا أو ثقتنا في الحوثيين نحن نضع الدبلوماسية أولوية على نطاق واسع، مع العلم أنه لا يوجد بديل عسكري للضرورات الملحة في اليمن".وشدد على ضرورة توفير الأمن ومعالجة المحنة الإنسانية في اليمن وتأمين مصالح الشركاء في المنطقة أيضا، وفقا لقناة "العربية".يذكر أن الخارجية الأمريكية رفعت ميليشيات الحوثي من قائمة الإرهاب، وأبقت العقوبات على قادتهم وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين وعبدالله الحكيم.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أنه سيتم شطب الحوثيين رسميا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية، الثلاثاء، على أمل أن يدعم ذلك الجهود الإنسانية.