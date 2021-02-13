966 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا فى بلغاريا

سجلت بلغاريا 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 229 ألفا و10 أشخاص.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم السبت، بأن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 11 ألفا و164 فحصا.وأضافت أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 33 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9684 وفاة.وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 522 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي المتعافين إلى 196 ألفا و204 أشخاص.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات المصابة في بلغاريا والتي تحتاج إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات 3317 مريضا، من بينهم 304 في وحدات العناية المركزة.جدير بالذكر أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تلقى 3571 شخصا لقاحا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 74 ألفا و694 شخصا.